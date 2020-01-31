ائتلاف الحركات الشبابية:التمويل المشروط مرفوض وعلى المؤسسات الموقعة الانسحاب فوراً

وطن: طالب ائتلاف الحركات الشبابية، المؤسسات التي وافقت على تمويل الاتحاد الأوروبي المشروط، بالانسحاب الفوري من تلك الاتفاقيات.

وقال الائتلاف في بيان له وصل وطن، الجمعة، "على المؤسسات الخمسة المؤكد لدينا توقيعها على اتفاقية الاتحاد الأوروبي المهينة أن تعلن انسحابها الفوري بدون صيغ ملتوية ويكون ذلك بالاعلان على الملأ لان في ذلك فخر للمؤسسة ولشعبنا".

وأكد البيان رفض التمويل المشروط بإدانة النضال الوطني الفلسطيني وايا كان من قواه السياسية مبدئيا وكليا.

وقال البيان: لا يحق لأحد الادعاء بتمثيل المجتمع المدني تحت مسمى البحث عن حلول خلاقة وقانونية، وما هي إلا التفاف على حقوق شعبنا والموقف الوطني.

وأضاف: أن الموقف من الشروط الأوروبية ليس موقف تتخذه المؤسسات بشكل فردي، ولا يحق لأي مؤسسة أن توافق على شروط الاتحاد الأوروبي والعاقبة على من يأخذ هذا المسار.

وأوضح أن "ترك الخيار لكل مؤسسة لتقرر فرديا التوقيع من عدمه هو موافقة خجولة على شروط الاتحاد الأوروبي والعاقبة على من يأخذ هذا المسار أو يتماشى معه".

ويضم الائتلاف كلا من: حراك شباب من اجل التغيير، ائتلاف شباب فلسطين، حراك شباب اليسار الديمقراطي، حراك ضد الفساد، حراك نبض، حراك فلسطين حرة ابية، حراك كفى، جيش الهبد الالكتروني .

وقال الائتلاف: نحن في ائتلاف الحراكات الشبابية الذي يضم عددا من الحراكات السياسية والاجتماعية والثقافية والوطنية، وباعتبارنا جزء من المجتمع المدني، فإننا نؤمن بأن وطنية المجتمع المدني الفلسطيني تنبع من دوره في الدفاع عن حقوق شعبنا في التحرير وتقرير المصير وبناء مجتمع القانون والعدالة الاجتماعية، وبأن المجتمع المدني الوطني الفلسطيني الذي لعب دورا تاريخيا بارزا في حركة النضال الوطني الفلسطيني، وعليه اليوم أن يحافظ على هذا الدور في هذه المرحلة الحساسة التي يواجه فيها شعبنا صفعة العصر والعار. وحيث انن المعلومات لدينا تفيد بأن البعض يسعى لتسويق موقف المرتزقين المخزي، وحيث اننا نؤمن بأن الشفافية والمكاشفة من بديهيات العلاقة الصحية بين شعبنا والمؤسسات الاهلية.

واختتم البيان بأن "التاريخ لن يرحم من يوقع، وسنعري كل من يتورط في تسويق مشروع إدانة المقاومة".