إصابة شاب واعتقال آخرين خلال قمع الاحتلال مسيرة "حماية الأغوار"

وطن: أصيب مواطن بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "حماية الأغوار" في قرية عاطوف شرق طوباس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هاجمت آلاف المشاركين في المسيرة الجماهيرية ضمن فعاليات "حماية الأغوار"، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المشاركين.

وأضافوا أن مواطنا أصيب بقنبلة غاز في كتفه بصورة مباشرة، نقل إثرها إلى المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الجليل رسمي بشارات من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، ورماح جلال بني عودة.