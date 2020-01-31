الاحتلال يقرر منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأراضي المحتلة عام 1948

وطن: قررت سلطات الاحتلال منع إدخال جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية للأراضي المحتلة عام 1948، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم.

وبحسب تصريح صادر عن مكتب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، فإن المنع جاء رداً على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "بينيت" أصدر تعليماته لما يسمى بمنسق شئون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية وذلك رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من "إسرائيل" منذ عدة أشهر واستجابة لضغط من مربي العجول الإسرائيليين.