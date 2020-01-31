رحيل القائد في الجبهة الشعبية والأسير المحرر محمد دوحان

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا باسم أمينها العام ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية وكافة الرفاق والرفيقات في الوطن والشتات رفيقها المناضل القائد التاريخي وأحد قياداتها العسكرية وأسيرها المحرر محمد حمدان رشيد دوحان (أبو أنس) والذي رحل أمس الخميس الموافق 30/1/2020 عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد أن أفنى حياته مناضلاً في سبيل الوطن والقضية.

وقالت الشعبية في بيان لها، إن المناضل دوحان ظل على الدوام مخلصاً لمبادئ الجبهة وخًطّها الثوري المقاوم، ملتزماً بالثوابت والحقوق الوطنية، حيث برزت في شخصيته منذ نعومة أظافره تجربة نضالية مميزة في العمل العسكري وخبرات أمنية في داخل وخارج السجون، وكان من الفدائيين الأوائل الذين امتشقوا السلاح ولم يغادر ميدان النضال حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في قطاع غزة.

والمناضل دوحان من مواليد 1947، وتنحدر أصوله من بلدة يبنا المحتلة، وقد التحق في صفوف الجبهة الشعبية منذ عام 1968، وكان مثالاً للانضباط الحديدي والالتزام، متدرجاً في صفوفها وتبوأ مناصب قيادية فيها خصوصاً في المراتب العسكرية والأمنية المختلفة.

وكان أحد المقاتلين الأوائل في الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومقاتلاً شرساً في المجموعات الجيفارية مع القائد محمد الأسود جيفارا غزة، متميزاً بالبأس والعنفوان والجرأة والشجاعة التي جعلته قائداً عسكرياً جبهاوياً متمرساً.

نفذ العديد من العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وعلى إثرها اعتقل عام 1970 وتحرر في صفقة التبادل عام 1985.

في ظل استمرار مطاردة الاحتلال له غادر الوطن ليكمل مسيرته النضالية في ساحات النضال الخارجية وخاصة بمخيمات اللجوء في الشتات.

من أبرز رفاق الجبهة في السجون، والذين تميزوا بالصلابة ومقارعة الاحتلال ومقاومته والتصدي وملاحقة العملاء.

تلقى العديد من الدورات العسكرية والأمنية بعد أن تحرر من السجن، أكسبته خبرات كبيرة في العمل العسكري والأمني.

على إثر هذه الخبرات العسكرية والأمنية الكبيرة نفذ العديد من المهمات الأمنية المعقدة والصعبة.

استمر في نضاله في صفوف الجبهة الشعبية بعد عودته من الشتات حتى رحيله، وكان يحظى باحترام وتقدير قيادات وكوادر الجبهة لما يمثله من مثل أعلى وتواضع ثوري وخبرات نضالية متعددة.