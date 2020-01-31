إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة



وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بلعين غرب رام الله.

واندلعت المواجهات عقب قمع قوات الاحتلال فعالية نظمها أهالي القرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لما يسمى "صفقة القرن".

وقال مدير عام العمل الشعبي في الهيئة عبد الله أبو رحمة، إن الفعالية التي شهدتها قرية بلعين تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة للتنديد بما تسمى "صفقة القرن"، وللتأكيد على أن شعبنا موحّد ضد هذه المؤامرة وسيواصل مقاومته الشعبية حتى إسقاطها.

ولفت أبو رحمة إلى أن قرية بلعين وهي تحيي الذكرى الـ15 لمقاومتها الشعبية للجدار والاستيطان والاحتلال، باتت تعد نموذجا للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل دعمها للفعاليات الشعبية الهادفة لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم ومواجهة مخططات الاحتلال في كافة المحافظات.

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن "الاحتلال أطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان"، وأغلق البوابة الحديدية المؤدية للقرية، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

كما اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وجنود الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب مدينة طولكرم.

واندلعت المواجهات عقب قمع الاحتلال مسيرة دعت لها فصائل العمل الوطني في المحافظة، تنديدا ورفضا لـ"صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات أخرى غرب بلدة قفين شمال طولكرم، قرب جدار الضم والتوسع العنصري، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي أريحا، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما تم اعتقاله، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة منددة بـ"صفقة القرن" عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة عند مدخل أريحا الجنوبي، رفضا لخطة ترمب- نتنياهو، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، واعتقل أحدهما وهو الشاب بلال نجادة (19 عاما)، غضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فصائل وفعاليات أريحا، العلم الفلسطيني، والشعارات المطالبة لإسقاط الصفقة.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر من جهته الجنوبية، ولاحقت المواطنين، واندلعت مواجهات في المنطقة.

وفي نابلس، أصيب شاب، اليوم الجمعة، خلال التصدي لمستوطنين هاجموا منزلا في قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما حازم ناصر، بأن الشاب فايز زكريا قط أصيب بعيار حي في قدمه أطلقه حارس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي القرية، خلال تصدي الأهالي لنحو 30 مستوطنا هاجموا منزل المواطن خليل حمد قط بالمنطقة الجنوبية من القرية وحطموا نوافذه.

وأضاف أن المصاب نقل إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انسحاب المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقوا خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع.