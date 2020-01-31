الحكومة: سنتخذ الإجراء المناسب ردا على قرار بينيت بشأن منع ادخال المنتجات الزراعية للاسواق الاسرائيلية

وطن: أعلنت الحكومة الفلسطينية بأنها ستتخذ الإجراء المناسب إزاء إعلان وزير جيش الإسرائيلي نفتالي بينيت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر بعد ظهر اليوم الجمعة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه بأن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وأنها ستتخذ الإجراء المناسب إزاءها.

في غضون ذلك قال وزير الزراعة رياض عطاري تعقيباً على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الإسرائيلي اعتباراً من يوم الاحد القادم، "اننا تلقينا الخبر عبر وسائل الإعلام،وسوف ندرس كل الخطوات اللازمة للرد على القرار في حال تنفيذه

وكانت سلطات الاحتلال قررت منع إدخال جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية للأراضي المحتلة عام 1948، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم.

وبحسب تصريح صادر عن مكتب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، فإن المنع جاء رداً على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "بينيت" أصدر تعليماته لما يسمى بمنسق شئون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية وذلك رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من "إسرائيل" منذ عدة أشهر واستجابة لضغط من مربي العجول الإسرائيليين.