الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بركسه السكني في أبو ديس

وطن: - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من خلة عبد ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، على هدم بركسه السكني ذاتيا.

وأفاد المواطن إبراهيم عريقات، بأنه اضطر لهدم بركسه بعد تلقيه إخطارا بالهدم من قبل قوات الاحتلال، وخشية من الغرامة الباهظة التي ستفرض عليه في حال قام الاحتلال بهدمه.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة أبو ديس بسام بحر، إن الاحتلال يخطط لإنشاء شارع استيطاني حول القدس لربط المستوطنات ببعضها، وقد أخطر المواطنين في المنطقة بهدم منازلهم من أجل ذلك.