فلسطينيو أوروبا ينظمون فعاليات في 6 دول ضد "صفقة القرن"

وطن: ينظم فلسطينيون في أوروبا، على مدار أيام، فعاليات شعبية تنديدا بـ"صفقة القرن"، تشمل ستة دول.

ونشر "المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام" أجندة الفعاليات الحالية والمرتقبة، وتبدأ بتجمع في ميدان "بربريني" بالعاصمة الإيطالية روما، الجمعة، وصولا إلى وقفة أمام القنصلية الأمريكية بالعاصمة الهولندية أمستردام، الاثنين.

وإلى جانب إيطاليا وهولندا، تشهد دول ألمانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا فعاليات مشابهة، خلال الفترة ذاتها.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، تفاصيل ما أطلق عليها اسم "صفقة القرن" لإنهاء القضية الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسط إجماع فلسطيني على رفضها.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية مقطعة الأوصال، تربط بينها طرق وجسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.