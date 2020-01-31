برشلونة والريال في مهمة صعبة بربع نهائي كأس إسبانيا

وطن: أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة برشلونة في مواجهة صعبة خارج أرضه أمام أتلتيك بيلباو، في حين يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد وهو واحد من أقوى أندية الدوري المحلي.

وحسب القرعة سيلتقي فالنسيا حامل اللقب خارج ملعبه مع غرناطة، ويستضيف (المفاجأة) ميرانديس فريق الدرجة الثانية منافسا من الدوري الأول هو فياريال.

وتأهل ميرانديس لدور الثمانية بعد فوزه غير المتوقع على أشبيلية 3-1 في الدور السابق.

وستقام مباريات ربع النهائي ما بين الرابع والسادس من فبراير/شباط المقبل من دور واحد، في حين سيقام الدور قبل النهائي من لقاءين للذهاب والإياب.

وخسر برشلونة صفر-1 في آخر ظهور له في ملعب بيلباو (سان ماميس) في أغسطس/آب الماضي وتعادل بدون أهداف مع الفريق المنتمي لإقليم الباسك في فبراير/شباط الماضي.

لكن برشلونة يملك سجلا مشرفا في مواجهة بيلباو على مستوى كأس الملك، فقد سبق وفاز عليه في المباراة النهائية أعوام 2009 و2012 و2015.

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وأمس سحق برشلونة منافسه ليغانيس 5-صفر ليصعد لدور الثمانية للمنافسة التي فاز بلقبها ثلاثين مرة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في حين سحق الريال منافسه ريال سرقسطة 4-صفر أول أمس.