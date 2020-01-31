الرئيس عباس يلقي غدا خطابا هاما أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية

وطن: أبو الغيط:من المقرر ان يلقي الرئيس محمود عباس غدا السبت خطابا هاما خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا تاريخيا هاما أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم غد السبت، يطرح فيه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بـ"الخطة الأميركية للسلام" ما تسمى بـ"صفقة القرن".

وأضاف أبو الغيط، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، عقب استقبال الرئيس محمود عباس له في مقر إقامة الرئيس بالقاهرة، إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد غدا للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس محمود عباس، كما سنستمع لكلمات من وزراء الخارجية العرب، وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي، وأنا أثق أن الأمة العربية وشعب فلسطين سينجحون بالرد على هذه الخطة، التي هي ليس بخطة ولكنها "طلب استسلام".

وأضاف: أنا أثق بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض هذا المقترح، لأنه لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية" .

وأكد أبو الغيط "أن مبادرة السلام العربية لم تسحب وما زالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه، فالعرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قد اكد قبل ايام ان الرئيس سيلقي خطابا وصفه بالتاريخي امام اجتماع مجلس الجامعة العربية لوضع العرب امام مسؤولياتهم ازاء صفقة القرن التي طرحها الرئيس الامريكي قبل ايام.