الالاف في الاردن يخرجون في مظاهرات رفضا لـ"صفقة القرن"

وطن: شهد الأردن، الجمعة، مظاهرات غاضبة، في العديد من المدن، كان أبرزها وسط العاصمة عمان، وقرب السفارة الأمريكية.

وتجمع مئات الأردنيين، الجمعة، قرب سفارة واشنطن لدى عمّان، فيما شارك الآلاف في مسيرة وسط العاصمة، احتجاجا على ما يعرف بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، لإنهاء القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون في الفعاليتين هتافات ضد ترامب وإسرائيل، من قبيل: "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان.. هذه الصيحة من عمان" ويا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأمريكان".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم.. الأقصى لنا" و"نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات الأخرى.

وخرجت مسيرة وسط عمان بدعوة من الحملة الوطنية من أجل اسقاط صفقة القرن، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين، والحراكات الشعبية والشبابية، وسط دعوات المشاركين للحكومة بالعمل بصورة جدية لإسقاط الصفقة الأمريكية، التي وصفوها بالمؤامرة الكبرى.

وألقى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الحميد الذنيبات، كلمة خلال المسيرة، دعا فيها الحكومة الأردنية "لاتخاذ موقف واضح وصريح لوقف المؤامرة الأمريكية التي تحاك للشعبين الأردني والفلسطيني".

وقال الذنيبات: "من يدعي مواجهة صفقة القرن لا يمكن أن يدخل الغاز الصهيوني إلى منازل الأردنيين"، داعيا إلى توحيد الصف الوطني ووضع استراتيجية وطنية لإفشال "الصفقة".

وجابت مسيرات مناطق مختلفة من المملكة الجمعة، شملت مخيمات، ومدن إربد والرمثا والطفيلة والبقعة والسلط والكرك والعقبة وعجلون والمفرق.

وخلال الوقفة الاحتجاجية قرب السفارة الأمريكية، والتي نظمتها أحزاب يسارية وقومية، قال عضو حزب الوحدة الشعبية، عبد المجيد دنديس إن "مخاطر الصفقة لا تقتصر على القضية الفلسطينية فقط، صفقة القرن تستهدف الأردن ودوره والواقع العربي بما ينسجم مع المخططات الصهيونية، لذا علينا كقوى شعبية أردنية مسؤولية كبيرة جدا التعبير عن رأي شعبنا الرافض للصفقة التزاما منا كأردن للدفاع عن قضية العرب الأولى".

وتابع: "تسعى الإدارة الأمريكية لإعفاء الكيان الصهيوني من المسؤولية الأخلاقية والقانونية للنكبة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لإيجاد شكل من أشكال التصفية تعتمد على ضم الأراضي والخلاص من السكان، الخطر الحقيقي في حال ما فرض ذلك على الأردن، يجب أن يكون موقفا حقيقيا واضحا من الحكومة الأردنية، نريد ترجمة على الأرض كإلغاء صفقة القرن".

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، تفاصيل ما أطلق عليها اسم "صفقة القرن" لإنهاء القضية الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسط إجماع فلسطيني على رفضها.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية مقطعة الأوصال، تربط بينها طرق وجسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

عربي 21