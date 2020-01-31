سقوط صاروخ في سديروت

وطن: ذكرت وسائل اعلام الاحتلال مساء اليوم الجمعة بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة سديروت.

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن صاروخًا واحدًا فقط أطلق من قطاع غزة واستطاعت القبة الحديدية اسقاطه.

ووفقًا لمواقع الاحتلال فإن القبة الحديدية أطلقت عليه عدد من الصواريخ لكن شظايا من الصواريخ سقطت على منازل المستوطنين محدثة أضرارًا كبيرة في منازلهم.

وفي ذات السياق توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق القناة 13 الإسرائيلية، برد قاسي إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة.