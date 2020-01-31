الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عدة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال يستهدف أرضا زراعية بصاروخ استطلاع وآخر حربي شرق حي الشجاعية.

واوضحت المصادر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع الجعبري التابع للمقاومة شرق مدينة غزة.

وفي المنطقة الوسطى، أستهدفت طائرات الاحتلال بـ 5 صواريخ موقعاً للمقاومة الفلسطينية بالقرب من شركة الكهرباء غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وسائل الاعلام العبرية قد ذكرت ان جيش الاحتلال هدد بشن غارات قاسية على قطاع غزة ردا على استمرار اطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.