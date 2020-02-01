المالكي: نتوقع إجماعا عربيا على عدم التعاطي مع صفقة القرن

وطن: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، إننا نتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد السبت، بمقر الجامعة العربية برئاسة العراق، أن يتبنى مشروع القرار الذي قدمته فلسطين برفض "صفقة القرن"، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال .

وأضاف المالكي في تصريح له بالقاهرة، أننا تقدمنا بمشروع القرار، ونتوقع من كافة الدول العربية أن تتبنى وتوافق على مسودة القرار ليصبح قرارا بالإجماع ولكي يتم التحرك بعد ذلك على شكل أوسع .

وأشار إلى أن الجميع ينتظر ردة فعل الدول العربية وما سوف يخرج عن الاجتماع الوزاري الطارئ غدا بالقاهرة.

وأكد انه "في اللحظة التي نحصل على الدعم المطلوب سوف يساعدنا كثيرا للتحدث وبقوة أكثر مع كافة الجهات الأخرى"، مضيفا أن "يوم الاثنين المقبل سيشهد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية، ونتوقع حضور عدد كبير من وزراء الدول الاسلامية".

وتابع: "سنقدم مشروع قرار في الاجتماع شبيه بالقرار العربي، وهذا سيعزز الموقف الفلسطيني بشكل أفضل من خلال الدعم من جميع الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي" .

وقال المالكي، إننا "سنتوجه بعد ذلك الى قمة الاتحاد الافريقي، وسنطلب الدعم منها خاصة وان جمهورية مصر العربية هي التي تترأس أعمالها الآن، ثم ستسلم جنوب افريقيا الرئاسة، وأيضا نتوقع أن نحصل على الدعم المطلوب من دول الاتحاد الافريقي".

وأشار الى إنه "سيتم التحرك بقيادة الرئيس محمود عباس الى نيويورك لاجتماع مجلس الأمن، وسيلقي الرئيس كلمة واضحة حول رفضنا لـ"صفقة القرن" وأسباب ذلك وسوف يتحدث عن رؤية السلام الفلسطينية البديل للصفقة، ببديل فلسطيني عربي مدعوم إسلاميا وعربيا ومن قبل حركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقي وكل دول العالم" .

وأوضح "سنتوجه بعد ذلك الى الاتحاد الاوروبي على المستوى الوزاري ولجنة الخارجية والأمن، بالاضافة الى حركة عدم الانحياز، حيث تحدثنا مع وزير خارجية أذربيجان بصفته الرئيس الحالي للحركة لعقد اجتماع وزاري طارئ للجنة فلسطين".