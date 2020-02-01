الإعلامي الفلسطيني جمال ريان باكيا: لماذا يا الإمارات، لماذا يا السعودية؟

وطن: نشر الإعلامي في شبكة الجزيرة جمال ريان، الجمعة، تسجيلا مصورا تحدث فيه عن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن".

وقال الإعلامي الفلسطيني، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، إنّ "صفقة القرن لن تمر"، موضحا أن "عرابها هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، الذي طبق الخطة نفسها في إيرلندا وسلبهم حقوقهم السياسية".

وقال ريان إن هذا الأمر لن ينجح مع الشعب الفلسطيني، لثلاثة أسباب؛ أولها أنها جاءت من طرف واحد، وثانيا أنها جوبهت برفض شعبي وطني فلسطيني من الأطياف الفلسطينية كافة، وثالثا أن هذه الصفقة مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: "المؤلم حقيقة في هذه الصفقة كما يقولون (يضربني العدو فلا أبالي*** فأبكي حين يضربني القريب)، لماذا يا الإمارات، لماذا يا السعودية".

وتابع: "الشعب الفلسطيني لم يوجه بندقيته في يوم من الأيام إلى السعودية وإلى الإمارات أو أي من رموزها! هذا غدر".

وشدد على أنه "إن كانت السعودية والإمارات فعلا تريد هذه الصفقة، فلتطبقها في أراضيها، لديهم أراض شاسعة، أما نحن الفلسطينيون فليس لنا أرض، هذه أرضنا المحتلة يوجد بها ما يقارب 7 مليون من الفلسطينيين، و7 ملايين في الشتات من أفضل الكفاءات، في كل المجالات، الشعب الفلسطيني قادر على بناء دولة، أنتم تريدون قتل الشعب، لماذا هذا التدخل السافر والحقير في مصير شعب بأكمله؟!".

وختم بقوله: "هذه الصفقة لن تمر، لأننا أصحاب أرض وأصحاب حق، وفلسطين ستعود، هم عابرون، ونحن باقون، والسلام عليكم ورحمة الله".