أريحا: تواصل عمليات البحث عن الطفل المفقود محمود البيطار

وطن: يواصل مئات المواطنين في مدينة أريحا، منذ أمس الجمعة، البحث عن طفل مفقود من مخيم عقبة جبر في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن البحث مستمر دون العثور على اي معلومات تفيد بشيء عن الطفل محمود ناصر البيطار (13 عاما)، وذلك عقب فقدان آثاره منذ يوم أمس جنوب أريحا.

بدوره، أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، لوطن، أن عمليات البحث عن الطفل محمود ناصر البيطار ما زالت مستمرة من قبل الشرطة والمؤسسة الامنية والمواطنين في اريحا ومخيم عقبة جبر.

وناشد ارزيقات المواطنين المساعدة بالتعرف على مكان وجود الطفل، والتواصل مع الشرطة عبر الرقم 100.