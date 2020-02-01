مركز القدس: 7 شهداء في كانون الثاني جميعهم من قطاع غزة

رام الله- وطن: أصدر مركز القدس احصائيته حول ارتقاء الشهداء خلال شهر كانون الثاني، حيث أوضحت أن 7 شهيداً ارتقوا خلال الشهر، جميعهم من قطاع غزة.

وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، الى 534 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 112 طفلاً، و 22 سيدة و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 30 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و112 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما وارتقى 13 أسرى في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا.

أوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، ارتفع عددهم حتى نهاية شهر كانون الثاني لعام 2020، الى 260 شهيداً، بينهم صحفييْن، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 112 طفلاً في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال حتى كانون الثاني 2019، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 71 طفلاً ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 3 أجّنة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة.

فيما ارتقى 13 أسيراً بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 الى 223، آخرهم الأسير سامي أبو دياك من حنين، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 44 جثماناً للشهداء منذ اعلان ترامب.