القاهرة.. الرئيس والسيسي يلتقيان قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب

وطن: التقى الرئيس محمود عباس، السبت، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ومتحدث الرئاسة، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ولم تُذكر تفاصيل عن فحوى ما دار خلال اللقاء المذكور.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام الوزراء العرب، بمقر الجامعة، لبحث سبل مواجهة الصفقة، والمخططات الهادفة لتصفية القضية، ولطرح الموقف الفلسطيني الرافض لها جملة وتفصيلا.