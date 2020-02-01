أسعار مجنونة لتذكارات براينت

وطن: تزايد الطلب بشكل كبير على شراء تذكارات أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي برايانت، بعد وفاته في حادث تحطم طائرته قبل بضعة أيام.

ويوم الأربعاء الماضي أكدت شركة "نايكي" للملابس والمعدات الرياضية أن ملابس براينت على موقعها الإلكتروني قد تم بيعها بالكامل، بعد أقل من يوم على الحادث المفجع الذي راح ضحيته أيضا 8 أشخاص بما فيهم جيانا ابنة كوبي.

وقد أدى الإقبال إلى بحث حميم المعجبين إلى البحث عن أي تذكارات متعلقة بالنجم سواء في موقع "إي باي" أو مواقع مزاد أخرى، مما جعل البعض يعرض التذكارات التي يملكها مقابل مبالغ وصفت بالخيالية.

فقد طلب أحدهم مبلغ 3 ملايين دولار مقابل كرة سلة يزعم أن براينت وباقي أعضاء فريق لوس أنجلوس ليكرز قد وقعوا عليها عام 2002.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فقد طلب شخص آخر مبلغ 2.88 مليون دولار مقابل كرة "فريدة من نوعها" وقعها براينت بعد فوزه بلقبه الأول في الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين، مشيرا إلى أن قيمتها ستصل إلى 10 ملايين دولار خلال 10 أعوام.

وقدر موقع مزادات ثمن زوج من أحذية "نايكي" التي وقّعها "بلاك مامبا" بعد مباراته الأخيرة في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2016، بقيمة 240 ألف دولار أميركي.

وأوضح دارين جوليان الرئيس التنفيذي لشركة جوليان للمزادات، التي تصادق على تذكارات المشاهير قبل بيعها، أنه يخطط لبيع مجموعة من تذكارات كوبي التي تم التحقق منها خلال مزاد "أساطير الرياضة" السنوي في كاليفورنيا في مايو المقبل.

لكن جوليان انتقد أسعار تذكارات أسطورة السلة الراحل كوبي التي يتم بيعها بالمزاد على موقع "إي باي"، قائلا: "هناك أشخاص انتهازيون يطلبون أثمانا مجنونة ومبالغ فيها ولا أتوقع أن يقبل بها أحد".

وأوضحت "سي إن إن" أن موقع "إي باي" لم يرد على استفساراتها بشأن كيفية التحقق من صحة تذكارات المشاهير المباعة عبر منصاته الإلكترونية.

لكن الشركة كانت قد ذكرت عبر البريد الإلكتروني، الأربعاء، أنها "تراقب وتجري عمليات مسح لإزالة العناصر التي تشير على وجه التحديد إلى وفاة المشاهير أو تقديم التبرعات الخيرية غير القانونية"، موضحة أن موقع "إي باي" يحظر قوائم البيع التي "تحاول الاستفادة من مأساة أو معاناة بشرية أو استغلال ضحايا مثل تلك الحوادث المفجعة".