نيمار يتفوق على ميسي ورونالدو هذا الموسم

وطن: مع دخول الأشهر الحاسمة في موسم كرة القدم بأوروبا، أصبح واضحا أن البرازيلي نيمار تجاوز "أزمته" الصيف الماضي، متفوقا حتى على أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ووضع موقع "هو سكورد" المختص بالإحصاءات، نيمار في المركز الأول في قائمة أفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وفقا لأرقام هذا الموسم.

وتألق نيمار مع باريس سان جرمان الفرنسي هذا الموسم، وسجل 15 هدفا في 17 مباراة حتى الآن، منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن بداية الموسم.

ويتفوق نيمار بهذا الرقم (0.88 هدفا في المباراة الواحدة) على ميسي ورونالدو، اللذان لم يستطيعا تجاوز نيمار بمعدل الأهداف هذا الموسم، رغم تألقهما المعتاد.

وسجل ميسي 19 هدفا في 23 مباراة، أي بمعدل 0.82 هدفا في المباراة، بينما سجل رونالدو 20 هدفا في 26 مباراة، بمعدل 0.77 هدفا في المباراة.

وتفوق النجم البرازيلي كذلك في التمريرات الحاسمة، حيث نجح بتحقيق 9 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، بمعدل 0.53، بينما حقق ميسي معدل 0.43، ورونالدو 0.12.

واستطاع نيمار التسجيل في آخر 7 مباريات لسان جرمان بالدوري الفرنسي، ليعادل عدد أهداف زميله في الفريق كيليان مبابي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف عن الفرنسي وسام بن يدر لاعب موناكو.

وتجاوز نيمار أزمته الصيف الماضي بسرعة كبيرة، وعاد للتألق مع سان جرمان رغم العداوة الكبيرة التي أظهرتها جماهير الفريق له بعد إعلان رغبته الرحيل لبرشلونة.

وأعلن نيمار أنه يريد الانتقال لفريقه القديم برشلونة الصيف الماضي، بينما دخل النادي الإسباني في مفاوضات طويلة مع إدارة نظيره الباريسي، لم تثمر عن اتفاق لانتقال اللاعب، مما اضطره للبقاء في العاصمة الفرنسية لموسم آخر.