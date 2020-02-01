شباب الجلزون الاجتماعي يختتم بطولة التنس الداخلي

وطن: اختتمت اللجنة الرياضية في مركز الشباب الاجتماعي في مخيم الجلزون، بطولة التنس الداخلي التي أقامتها منذ شهر، وتنافس فيها ما يزيد عن 30 لاعبا.

وتهدف هذه البطولة التي شارك فيها الهواة من غير المصنفين في الاتحاد، لفرز مجموعة من اللاعبين لتمثيل المخيم باستحقاقات الاتحاد على صعيد الوطن وخارجه.

وأقيمت المباراة النهائية مساء أمس الجمعة، في قاعة الشهداء بالمركز، بحضور حشد كبير من جمهور المشجعين، وممثلي مؤسسات المخيم والشخصيات الاعتبارية.

وأعلن رئيس اللجنة الرياضية في المركز أحمد شهوان، فوز اللاعب حسين أبو حمد بالمرتبة الأولى بعد تغلبه على اللاعب ايهاب شهوان في هذه المباراة، ليحل شهوان بالمرتبة الثانية، فيما جاء اللاعب أحمد زمرة بالمرتبة الثالثة، واللاعب إسلام حطاب بالمرتبة الرابعة.

وكرمت الهيئة الإدارية في نهاية المباراة، أعضاء الهيئة التنظيمية للبطولة وهم الأخوة محمد راشد وآرام رداحة وحكم المبارة النهائية حسن البدوي، بالإضافة لتقديم شكرها لكافة من ساهم في إنجاح البطولة من حضور وتغطية إعلامية وخاصة المصور زهدي نخلة، وذلك بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للمركز والمشرف الطوعي محمد البدوي "أبو إياد".

فيما كرمت اللجنة الرياضية أيضا، اللاعب المثالي الأكبر سنا في البطولة الأخ ناصر أبو حمد، وبقية المشاركين الحاصلين على المراكز الأربعة الأولى.

وقسمت البطولة لعدة مراحل، تأهل بالدور الأول منها ١٦ لاعبا، وتأهل ٨ لاعبين للدور الربع نهائي، وصولا للنصف نهائي بتأهل لاعبين.