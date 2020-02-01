عشرات التونسيين يتظاهرون ضد "صفقة القرن"

رام الله - وطن للانباء : شارك العشرات، اليوم السبت في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس رفضاً لـ "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، رفع المشاركون بالوقفة، التي دعت إلى تنظيمها جمعية «أنصار فلسطين» (غير حكومية) أمام مبنى المسرح البلدي، وسط العاصمة تونس، لافتات كتب عليها عبارات من قبيل «الأقصى في خطر»، و»فلسطين ليست للبيع»، و"لا عودة عن حق العودة".

وقالت النائبة عن حزب "حركة النهضة" (صاحب الأغلبية بـ54 مقعداً بالبرلمان من مجموع 217) لطيفة الحباشي، على هامش مشاركتها بالوقفة: "أنصار فلسطين موجودون في كامل أنحاء تونس. اليوم كل الفئات التونسية جاءت لهذا التحرك لمناصرة فلسطين أطفالاً وشباباً ونساءً ورجالاً".

وأضافت الحباشي: "سنبقى مناصرين لقضية الحق مهما كانت انشغالاتنا، ولن تنطلي علينا كل المخططات سواء مخططات صفقة القرن أو غيرها".

من جهته، قال رئيس بلدية "الكرم" بالعاصمة تونس فتحي العيوني: "حضورنا اليوم تعبير عن رفضنا القاطع لما يسمى بصفقة القرن باعتبارها عملية اغتصاب جديدة للحق الفلسطيني".

وأضاف العيوني: "لن يتمكنوا من اغتصاب القضية الفلسطينية مجدداً؛ فالشعوب استفاقت والتفت وراء شعار إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر".

وشدد على أن "الحق الفلسطيني لا يزال متوقداً في قلوب أبناء الأمة".