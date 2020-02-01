غاب الثلج.. موسكو تسجل مستوى حرارة قياسي

وطن: سجل متوسط حرارة قياسي هو الأعلى في موسكو لشهر كانون الثاني/يناير 2020 منذ بدء التدوين في السجلات قبل 141 عاما،حسب هيئة الأرصاد الجوية الروسية .

وأوضحت لودميلا بارشينا عالمة الأرصاد الجوية في الهيئة أن "متوسط الحرارة المسجل في كانون الثاني/يناير في موسكو كان قرابة الصفر مئوية أي أعلى ب9,3 درجات عن متوسط الحرارة الاعتيادي".

وأشارت بارشينا إلى أن المستوى القياسي السابق يعود إلى العام 2007.

واعتمدت روسيا المعروفة بمواسم شتاء طويلة وقاسية، سجلات الأرصاد الجوية في العام 1891 فيما هذه السجلات متوافرة في موسكو منذ 1879.

وبلغ متوسط سماكة الثلوج في كانون الثاني/يناير سبعة سنتمترات في مقابل 32 عادة على ما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية.

ويسجل في العاصمة الروسية راهنا شتاء معتدل ما يثير قلقا في البلاد المعرضة كثيرا للتغير المناخي.

في كانون الأول/ديسمبر2019، تجاوزت الحرارة في موسكو الأربع درجات فيما المتوسط الطبيعي هو ست درجات تحت الصفر.

وقد انعكس ذلك غيابا للثلج الذي عادة ما يغطي موسكو خلال تلك الفترة.

وكان العام 2019 أكثر السنوات دفئا في روسيا منذ بدء التدوين في السجلات.

ويعزو علماء الأرصاد الجوية الروس ذلك إلى أعاصير عابرة أتت من الاطلسي وإلى التغير المناخي.

(مونت كارلو الدولية)