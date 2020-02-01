الشيخ: بينيت بدأ معركة تجويع شعبنا وسيعرف الرد قريبًا

وطن: قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ مساء السبت إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني.

وذكر الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "وزير الحرب الاسرائيلي يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني بوقف الصادرات الزراعية الى إسرائيل ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه!! وسيعرف الرد قريبا."

وكان وزير جيش الاحتلال أصدر يوم الجمعة، قرارًا بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لـ"إسرائيل"؛ مدّعيًا أنّ القرار رد على مواصلة السلطة الفلسطينية مقاطعة العجول الإسرائيلية.