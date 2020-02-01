ادخال جانتس للملجأ عقب اطلاق صاروخ من قطاع غزة على "ناحل عوز"

رام الله - وطن: دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان صافرات الانذار دوت في مستوطنات الغلاف دون تفعيل لمنظومة القبة الحديدية.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان دوي انفجارين سمعا في مستوطنة ناحل عوز، لافتا الى ان صاروخا واحدا اطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.

واوضح اعلام الاحتلال الى ان رئيس حزب ازرق ابيض بيني جانتس كان متواجدا في مستوطنة ناحل عوز اثناء اطلاق الصاروخ حيث جرى ادخالى الى الملجأ بعد دوي صافرات الانذار .