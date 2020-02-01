بلاطة يعزز صدارته للمحترفين بفوز عريض على أهلي قلقيلية بخماسية

وطن: عزز فريق مركز بلاطة "الجدعان" صدارته لدوري المحترفين بكرة القدم بعد أن اغرق شباك أهلي قلقيلية بخماسية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب نابلس البلدي، ضمن الأسبوع الثالث عشر .

تناوب على احراز اهداف الجدعان كلا من، طارق بو غنيمه، موسى ترابين، ليث خروب، ويحيى السباخي.

بهذا الفوز رفع الجدعان رصيده الى 29 نقطة في المركز الأول، فيما واصل الأهلي نزف النقاط وخسارة ثانية على التوالي ويبقى في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب الحسين بن علي حقق فريق ترجي وادي النيص فوزا مستحقا على الضيوف القوات الفلسطينية بواقع ثلاثة اهداف دون رد، سجلها: اشرف نعمان، من ضربة جزاء، وسعيد السباخي.

وأضاف الترجي ثلاث نقاط لرصيده رافعا إياه الى 20 نقطة في المركز الرابع . اما القوات فلم يتغير عليه حال وبقي في قاع اللائحة عند النقطة 2.

وحملت مباراة السموع "الليث" وجبل المكبر "النسور" الاثارة والندية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والتي جمعتهما على ستاد دورا الدولي.

واحتاج المكبر الدقيقة الخامسة من بدل الضائع حتى تعديل النتيجة عن طريق شادي شعبان .

وكان النسور قد افتتح باب التسجيل عند الدقيقة 41 بواسطة احمد الياس، قبل ان يعد أصحاب الأرض "الليث" النتيجة في الدقيقة بهدف هلال موسى .

وجاءت الدقائق الأخيرة مثيرة وندية حيث تقدم السموع بالنتيجة بهدف ثان عن طريق علي عدوي بواسطة ضربة جزاء، قبل أن يأتي التعديل للمكبر .

وأضاف كل فريق نقطة الى رصيده، حيث اصبح السموع يملك 18 نقطة في الترتيب السابع، فيما جاء المكبر ثامنا برصيد 17 نقطة .

وفي ديربي رام والله والبيرة، قاد الشقيقان مراعبه فريقهم الأمعري الى فوز كبير على مؤسسة البيرة برباعية نظيفة في لقاء أقيم بينهما على ملعب ماجد اسعد بمدينة البيرة.

هذا الفوز ابقى الأمعري في ترتيبه الثالث برصيد 21 نقطة ، فيما بقي البيرة قريبا من منطقة الهبوط في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

احرز الأهداف كلا من، محمد مراعبة في الدقائق " 13،40، و86"من ضربة جزاء ، وسامح في الدقيقة "89".

وفرط هلال القدس بفوز كان قريبا من تحقيقة عندما كان متقدما حتى الدقيقة الثانية من بدل الضائع على الثقافي الكرمي "العنابي" بهدف، قبل ان يفسد ذلك عبد الطبال، وليبقى الهلال في مركزه الخامس برصيد 19 نقطة مع لقاء مؤجل له، في حين أصبح رصيد العنابي 11 نقطة في الترتيب العاشر .