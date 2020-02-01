تلفزيون الاحتلال يزعم : رئيسة الـCIA زارت رام الله سرا بعد الاعلان عن صفقة القرن

رام الله - وطن: قامت رئيسة وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي ايه"، جينا هاسبل، بزيارة سرية إلى مدينة رام الله، وذلك مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "صفقة القرن"، بحسب ما أفاد به التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" مساء اليوم السبت.

وزعم تلفزيون الاحتلال ، ان الزيارة السرية التي قامت بها رئيسة الـ"سي آي ايه" إلى رام الله يوم الخميس الماضي، جاءت بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل "صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض.

وحسب ادعاء القناة العبرية فقد التقت هاسبل بمسؤولين فلسطينيين، وهم رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، حيث جرى بحث رد الفعل الفلسطيني والخطوات التي قد تقوم بها عقب الإعلان عن "صفقة القرن".

وذكرت القناة العبرية ان هاسبل بحثت مع فرج والشيخ مستقبل العلاقات ما بين أجهزة الأمن الفلسطينية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث زعمت القناة ان تلم العلاقات سوف تستمر بين الجانبين.

في غضون ذلك أفادت القناة 12 العبرية أن رئيسة الـ"سي أي آيه"، التقت بالرئيس محمود عباس، ونقلت إليه تطمينات من واشنطن، ومفادها أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإسرائيل القيام بأي خطوات أحادية الجانب وبضمنها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن جينا هاسبل طلبت من الرئيس عباس خلال اللقاء الذي جمعهما في رام الله "عدم اتحاذ قرارات ردا على خطة ترامب".

وذكرت القناة أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال انتداب رئيسة الـ"سي أي آيه" إلى رام الله والاجتماع بالمسؤولين الفلسطينيين، إلى خفض التوتر والتصعيد في الضفة الغربية.

عرب 48