الحرس الثوري لـ"حماس": مستعدون لإفشال "صفقة القرن"

وطن: أكد الحرس الثوري الإيراني استعداد إيران للعمل على إفشال "صفقة القرن".

وبحسب بيان لحركة حماس، فقد تلقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاآني، رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وأبدى قآاني، وفقا للبيان، "رفضه لصفقة القرن"، مؤكدا "جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة".

وأكد قاآني "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني"، في إشارة لسلفه الذي اغتيل بغارة أميركية ببغداد الشهر الماضي.

من جانبه ثمّن هنيئة الموقف الإيراني، وأكد "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس محمود عباس، الخطة الأميركية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

(سبوتنيك)