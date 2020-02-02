الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة ويقرر منع ادخال الاسمنت

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الاولى من اليوم الاحد، غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطيران المروحي أطلق صاروخا صوب موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بيت لاهيا.

وأكدت المصادر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف موقع فلسطين شمال القطاع، بصاروخ واحد، قبل ان يعود لاستهداف الموقع بثلاثة صواريخ.

واوضحت المصادر ان المضادات الارضية التابعة للمقاومة الفلسطينية اطلقت نيرانها صوب طائرات الاحتلال.

في سياق اخر قرر وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت"، الليلة، منع إدخال الإسمنت الى قطاع غزة وسحب مئات التصاريح من التجار.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ما يسمى بالمنسق التابع لجيش الإحتلال أصدر تعليماته بوقف إدخال الإسمنت للقطاع بالإضافة لسحب تصاريح 500 تاجر، بسبب مواصلة إطلاق الصواريخ منذ عدة أيام على حد تعبيره.

وأضافت أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار ابتداءً من صباح اليوم الاحد.