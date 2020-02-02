مستوطنون يعتدون على مواطنين وسط الخليل

رام الله- وطن: اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت حماية قوات الاحتلال، الليلة الماضية، على المواطنين المقيمين في حي جبل الرحمة/ تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة من مستوطني البؤرة الاستيطانية المسماة "رمات يشاي" الجاثمة على أراضي وممتلكات المواطنين وسط مدينة الخليل اعتدوا قرب حاجز الاحتلال العسكري المقام على الطريق المؤدية الى جبل الرحمة، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته اثناء ذهابهم بمركبتهم الى المستشفى، ما تسبب باصابة العائلة بكدمات وحالة رعب والحاق اضرار مادية بالمركبة.

وكان مستوطنون مسلحون هددوا في وقت سابق، من مساء السبت، الأهالي الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل بترحيلهم من منازلهم، وعرقلوا حركتهم ومنعوهم بالتعاون مع جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، من الوصول الى المنطقة.