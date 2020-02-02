"كورونا" يتوسع في الصين ويقتل 304 أشخاص حتى الآن

وطن: كشفت السلطات الصينية، الأحد، أن 304 أشخاص توفوا في البلاد من فيروس "كورونا" المستجد حتى الآن، بعدما قضى هذا الفيروس المميت خلال الساعات الـ24 الماضية على 45 شخصا إضافيا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بهذا الفيروس المميت الذي وسع انتشاره، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة الوباء بوسط البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي الواقعة في وسط البلاد.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية بسبب الفيروس.

وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 27 دولة حتى الآن، مع احتمال أن تكون هناك أصابات كامنة وغير مكتشفة في عدد كبير من بلدان العالم.

(أ ف ب)