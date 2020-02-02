الاحتلال يعتقل فتيين ويستدعي آخرين في الخليل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، فتيين من الخليل، وسلّمت بلاغات لعدة شبان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين محمد جهاد علي صبارنة (15 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، ومحمد مسالمة (17عاما) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وسلّمت بلاغات لعدد من الشبان لمقابلة مخابراتها، عرف منهم: احمد عبد الفتاح الهور، وأحمد اسماعيل اغنيمات، ومعاذ سامح عرعر، وخضر أحمد اغنيمات.