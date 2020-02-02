جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي حربا على عدة جبهات

وطن: بدأ جيش الاحتلال، اليوم الأحد، تنفيذ تمرين عسكري لمحاكاة "قتال متعدد الجبهات" يستمر لغاية يوم الأربعاء، وتشارك فيه قوات برية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أكد فيها أن المناورة تهدف إلى "رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات، وتحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران".

وأضاف أن التمرين الذي تشارك فيه القيادتان الشمالية والجنوبية "سيتواصل حتى يوم الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات، حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020".

وتأتي هذه المناورة العسكرية على مستوى الأركان العامة للجيش، في ظل تصاعد التصريحات من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين توقعوا تصعيدا قد تشهده المنطقة، دون أن يستبعدوا خوض حرب على عدة جبهات.