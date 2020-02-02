"الأهلية" للتأمين وبلدية بيتونيا توقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأمين

رام الله- وطن: وقعت الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الرائدة والاولى المتخصصة في قطاع التأمين في فلسطين، اتفاقية تجديد تأمين بلدية بيتونيا، حيث تم توقيع الاتفاقية في مقر البلدية بين محمد السبعاوي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الاهلية، وربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا، وذلك بحضور كل من: مريد شراب مساعد المدير العام للشؤون المالية وسعيد دويكات مساعد المدير العام للتطوير والعلاقات العام، وخير سرطاوي مدير الانتاج في الشركة الاهلية، ومحمد مجدوبة مدير عام البلدية وعبد الله هريش نائب رئيس البلدية ومثنى نصار مدير الشؤون الإدارية وثائر الطاهر مسؤول العلاقات العامة واحمد فراج موظف قسم الاعلانات وأعضاء مجلس البلدية زهير الشافعي وعماد القاضي وعماد شاهين في بلدية بيتونيا.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأهلية بتأمين كافة ممتلكات البلدية بما في ذلك المركبات والمعدات الهندسية، اضافة الى التأمين الصحي للموظفين والعاملين في البلدية.

وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، صرح د. محمد السبعاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الاهلية: "يأتي تجديد توقيع هذه الاتفاقية مع بلدية بيتونيا للسنة الخامسة على التوالي وذلك بالتزامن مع قرار بلدية بيتونيا بتجديد احالة العطاء على المجموعة الاهلية والذي نعتبره تكريساً للعلاقة المميزة التي تربطنا بكبرى المؤسسات العاملة في الوطن كبلدية رام الله ونابلس وغيرها".

وشدد السبعاوي ان المجموعة الاهلية تؤمن بالدور الهام الذي تقوم به مجالس ادارة البلديات والعاملين بها، لذلك تجدها حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات.

وثمن السبعاوي قرار مجلس بلدية بيتونيا بإعادة إحالة عطاء التأمينات على الشركة الأهلية للتأمين، حيث يأتي هذا القرار تتويجاً للتعاون المشترك والجهود المبذولة بين الطرفي، كما ويعكس ثقة الجمهور العالية بالخدمات التأمينية التي تقدمها شركتنا لأبناء هذا الوطن الغالي".

وأضاف السبعاوي: " أن اتفاقيات تجديد التأمين طويلة الأمد مع مؤسسات عريقة كبلدية بيتونيا هو اشارة واضحة على ثقة المؤسسات وكبرى الشركات بالمجموعة الاهلية للتأمين ودلالة على نوعية الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة في سوق التأمين الفلسطيني، حيث اعتبر أن زبائن الشركة هم مكون رئيسي من نسيجها ونسعى دوماً لتقديم خدمات تأمينية تلبي متطلباتهم وتفوق توقعاتهم.

وفي نهاية مراسم التوقيع شكر السبعاوي المجلس البلدي ممثلاً بربحي دولة والادارة التنفيذية للبلدية على الثقة الغالية بالخدمات التي تقدمها الشركة الأهلية للتأمين، وأكد على مضي الشركة الأهلية للتأمين في كل ما هو مميز للمواطن الفلسطيني.