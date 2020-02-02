قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أب ونجله

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الأحد، عشرة مواطنين من الضفة بينهم أب ونجله.

وقال نادي الأسير إن فتيين جرى اعتقالهما من الخليل وهما: محمد جهاد صبارنة (15 عاماً)، ومحمد مسالمة (17 عاماً).

ومن بلدة عزون قضاء قلقيلية اعتقل الاحتلال المواطنين آدم بدوان (58 عاماً)، ونجله محمود (28 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة بيت ريما وهو: باسل ثلجي الخطيب وهو أسير سابق، ومواطن آخر من طولكرم وهو علاء الدين غالب اسدودي (43 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين شادي محمد سُمرين (44 عاماً)، وإبراهيم خضر سُمرين (54 عاماً) من بلدة سلوان، وأحد حراس المسجد الأقصى أحمد أبو عليا، ومحمد خالد شريفة (21 عاماً) من البلدة القديمة.