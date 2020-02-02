تظاهرة حاشدة أمام محيط السفارة الأميركية في لبنان رفضاً لما يُسمى “صفقة القرن” ودعماً للقضية الفلسطينية

وطن: شهد محيط السفارة الأميركية في لبنان تظاهرة حاشدة تحت شعار: “تسقط صفقة العار”، وذلك رفضاً لما يُسمى “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهد محيط السفارة انتشاراً أمنياً كثيفاً، وقطعت كافة الطرق المؤدية إليها، كما وضعت اسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، واطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأميركية، مؤكدين أن “كل فلسطين لهم ولأولادهم واحفادهم،” وأن القضية الفلسطينية هي “قضية الشرق الأوسط”، داعين جميع العرب الى النزول الى الشوارع، ومؤكدين أن هذه الصفقة “ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني، كما سقط من قبلها سايكس بيكو ووعد بلفور حتى تبقى فلسطين لجميع الفلسطينيين”.

هذا وحاول بعض المتظاهرين إزالة الأسلاك الشائكة.