"قوى رام الله": تواصل الفعل الشعبي والموقف السياسي الموحد كفيل بإسقاط "صفقة القرن"

رام الله- وطن: جددت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة التأكيد على ان "صفقة القرن" الاميركية المشؤومة ما هي الا محاولة لفرض صك استسلام على شعبنا لقبول الامر الواقع الذي فرضه الاحتلال على مدار العقود الماضية، والقبول بضم الغور والضفة الغربية على حساب الحقوق المشروعة المكفولة بقرارات الشرعية الدولية، وهي لن تجد فلسطينيا واحدا يقبل بها او يتعاطى مع بنودها الهادفة لتصفية حقوق شعبنا بل على العكس شعبنا اثبت ويثبت مجدد رفضه الواضح لها جملة وتفصيلا، وهو مصمم على اساقطها مهما بلغ الثمن بإرادته الشعبية.

ودعت القوى في بيانها لرص الصفوف والتوحد الميداني، ودعم الموقف الواضح للقيادة الفلسطينية في تصديها لهذه المؤامرة، ورفضها لها والتحرك الذي تقوده لفضح جريمة العصر على المستوى الاقليمي والدولي، ودعت لاعادة القضية الوطنية بوصفها قضية تحرر وطني للامم المتحدة من اجل تطبيق قراراتها وعدم القبول باي حال من الاحوال باي دور للادارة الاميركية التي تمعن في شراكتها مع دولة الاحتلال في معاداة حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة، كما دعت للمباشرة فورا بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني وانهاء كل اشكال العلاقة مع دولة الاحتلال، والشروع باجراءات وخطوات عملية لتغير وظيفة السلطة بما يعزز صمود الناس، ووضع خطة متكاملة للنهوض بمناطق الريف والاغوار، والمناطق المهمشة خلف الجدار والاستيطان .

ودعت القوى للمشاركة في الفعاليات

- المشاركة في ازالة الشاخصات والشعارات الاميركية على دوار بلدة رافات بالارداة الشعبية حيث ستقام الفعالية الثلاثاء 4/2 الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة اهالي البلدة ونشطاء والفعاليات الشعبية

- الاربعاء 5/2 المشاركة في فعالية اسناد لاهلنا في دير نظام الذين يتعرضون للاغلاقات والاقتحامات اليومية من قبل الاحتلال حيث ستكون الفعالية الساعة 12:00 ظهرا وتقام الفعالية على مدخل البلدة الرئيسي .

- اعتبار الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس في القرى والبلدات التي تشهد فعاليات اسبوعية على امتداد المحافظة وتكون مخصصة لاسقاط صفقة القرن المشؤومة بالارداة الشعبية

- تدعو القوى لتوسيع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل اشكالها واضافة منتجات الولايات المتحدة

- تدعو لاوسع حملات التوعية لوقف كل اشكال التطبيع مع الاحتلال

- تتوجه القوى بالتحية لكل الشعوب الاصدقاء والجاليات واللجان والاطر على امتداد العالم التي خرجت رفضا لصفقة القرن واكدت دعمها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف