مذكرة تفاهم بين"شارك" الشبابي و جمعية عرب الجهالين النسوية وبلدية بيت لقيا ومجلس محلي شبابي بني زيد الشرقية

وطن: وقع منتدى شارك الشبابي ممثلا برئيس مجلس ادارته رتيبة أبو غوش، اليومن مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج "حياة المشترك" مع جمعية عرب الجهالين النسوية وبلدية بيت لقيا ومجلس محلي شبابي بني زيد الشرقية، بدعم هيئة الامم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم لإشراك الطلاب الذكور والإناث في البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات التي تستهدف القضاء عل جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وفي نفس السياق نظم "شارك" بالشراكة مع الهيئة والوزارة والمؤسسات الشريكة والاعلاميين ورشة عمل تدريبية حول آليات المتابعة والتقييم ضمن برنامج حياة المشترك، لتدريب 17 مرشدا ومشرفا من المدارس ومدراء المؤسسات الشريكة والاعلاميين الشباب ووحدة النوع الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم حول مذكرة مجد التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي في مدارس الفاروق – بيت لقيا، مزارع النوباني وعارورة وعرب الجهالين وجمعية عرب الجهالين النسوية وبلدية بيت لقيا ومجلس محلي شبابي بني زيد الشرقية.

وناقش المشاركون في الورشة التي عرض خلالها آلية المتابعة والتقييم للبرنامج وخطة العمل، وأهم المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس ادارة منتدى شارك رتيبة ابو غوش، على أهمية إشراك الشباب من كلا الجنسين في مثل هذا النوع من المشاريع لتعزيز دورهم في تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية بين الرجال والنساء، والتي سيتم تحقيقه عن طريق سلسلة واسعة من الحملات التوعوية مع المؤسسات الشريكة.

وقالت ابو غوش:"نؤمن في (شارك) بدور المؤسسات الشريكة وهم العامل الأساسي في تحقيق النهضة الفكرية والإقتصادية والإجتماعية لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني عن طريق توظيف الكوادر الشبابية التي تملكها في إحداث التغيير المجتمعي".

من جهتها اكدت ممثلة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم هيلدا عواد، على أهمية المشروع ودوره في تعزيز مفاهيم مشاركة الادوار وتحفيز الاطفال على الذكورية الايجابية، مشددة على اهمية الشراكة مع منتدى شارك الشبابي في تنفيذ هذا النوع من البرامج والمشاريع التي تستهدف الطلاب والشباب من كلا الجنسين .