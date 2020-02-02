مطار إسطنبول يتبرع بـ 3 أطنان من المستلزمات الطبية لمطارات الصين

وطن: تبرعت شركة "İGA" المشغلة لمطار إسطنبول، بـ 3 أطنان من المستلزمات الطبية، لمطارات صينية، جراء انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وذكرت الشركة في بيان الأحد، أنها أرسلت لمطارات صينية، كمامات، وملابس واقية، ونظارات، وغيرها من المستلزمات الطبية، بسبب الطلب الكثيف عليها مؤخرا.

وأضافت أن المستلزمات قدرت بـ 3 أطنان، بقيمة 120 ألف دولار.

وتعليقا على هذه المبادرة، تقدمت القنصلية العامة الصينية في إسطنبول، عبر حسابها على أحد منصات التواصل الاجتماعي، بشكر شركة "İGA".

وأوضحت القنصلية، أن هذه المساعدات الطبية، سيتم توزيعها على مطارات البلاد، بينها مطار "بكين" و"شانغهاي بودنغ" وغيرهما.

المصدر: الاناضول