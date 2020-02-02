انجازات الحكومة الفلسطينية والغد المأمول !

كتبت: لبنى حشاش

كاتبة فلسطينية

منذ تسلم الحكومة الثامنة عشر مهامها و الشعب الفلسطيني عقد الامال العريضة و سطر اوراق المستقبل ليملئها لاحقا بالانجازات الوردية المأمولة من الحكومة الجديدة علها تكون درب انتصار و اول خطوة في تحقيق العدالة ،وقبل ان تتحجر الكلمات قبل وصولها حافة الشفة، وجب علينا ان نزيل بعض الشوشرة و الجلبة التي نحاول فيها اسكات صوت العقل ليغلب علينا صوت القلب و خاصة ان خيبة الناس تزداد يوما بعد يوم ... هيا بنا اذن لنغوص في دهاليز الحكومة و نوضح الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال المعلومات الموثقة بصفحات الوثائق المعتمدة ، تسلمت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر مهامها برئاسة الدكتور محمد اشتية وزمرة من الوزراء بتاريخ 1142019،وكلفت بمهام اقتصادية جمة من ابرزها مواجهة تحديات قرصنة "اسرائيل" لاموال المقاصة و الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة ،وتعهدت الحكومة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني و المركزي و محاولة الانفكاك الاقتصادي عن "اسرائيل".

لا بد من القول او حتى الشهادة هنا ان الحكومة عملت في ظروف قاهرة و ضيقة جدا و في ظل ازمات كبرى و حصار مالي و نفسي كبير،و كان حجر الانقسام حاضرا بكل المقاييس حتى اضعف اداء الحكومة وحد من صلاحياتها بالاضافة الى فرض السياسة الامريكية و صفقاتها بالقوة على اداء الحكومة ، الطريق طويل جدا و يحتاج الى جهد جبار واستثنائي و لا بد من الموت عدة مرات حتى نستحق العيش بالنهاية، اذ لا بد من ضخ دم جديد للحكومة في ظل هوامش ضيقة تحدها مشكلات غزة من جانب و المشاكل الاقتصادية من الاخر و كذلك المعضلات السياسية المتأصلة من الجوانب الاخرى.

و برغم كل ما ذكر هناك انجازات عديدة يشهد لها و بها و وجب علينا ك شعب فلسطيني ان نقر و نعترف ان الحكومة الاخيرة ربطت على قلبها و انجزت العديد من الامور برغم كل المعيقات و برغم كل الاخفاقات و العثرات التي حصلت اثناء اداء الواجب الحكومي ، وحسب موقع مجلس الوزراء الفلسطيني على فيسبوك بتاريخ 1/1/2020 هناك ملخص عن تقرير الاداء الحكومي الاول ومن ابرزها:

1- انفاق 250 مليون دولار على مشاريع تطويرية و بنى تحتية

2- انفاق 200 مليون دولار على نفقات تشغيلية

3- 84% نسبة انجاز الحكومة

4- هناك 10 محاور رئيسية تضمنت الخطة سوف نذكرها لاحقا

اما في المجال الصحي :

1- تمويل تحويلات طبية لمرضى بقيمة تجاوزت 40 مليون دولار

2- دفع مستحقات و شراء دوية بقيمة تجاوزت 57 مليون دولار

3- توفير احتياجات المطاعيم بقيمة 10 مليون دولار

4- تنفيذ المرحلة الثانية من الرش لمكافحة نواقل الامراض بتكلفة 5 مليون دولار

5- استكمال بناء و تجهيز و تشغيل 13 مرفقا صحي في مختلف محافظات الوطن

اما عن انجازات الحكومة بحسب المحاور الرئيسية:

المحور الأول: النهوض بالإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي و ذلك من خلال

أ‌. تشجيع الإنتاج الصناعي، وتقوية وإنشاء المدن الصناعية، وخلق مشاريع ريادية وتنموية.

ب‌. تشجيع الإنتاج الزراعي

ت‌. تشجيع السياحة

المحور الثاني: الحد من البطالة ومحاربة الفقر و ذلك من خلال مبادرة بعض الوزرارت ( وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل)

المحور الثالث: تمكين المرأة والشباب

المحور الرابع: تعزيز مسيرة التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني من خلال بعض الوزرات مثل وزارة التربية والتعليم،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل.

المحور الخامس: صون الحريات العامة وتعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة

المحور السادس: تعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة

المحور السابع: الاهتمام بتوفير مصادر مائية صالحة ونظيفة

المحور الثامن: ابرز التدخلات لتحسين الخدمات و ظروف الحياة للمواطنين و تخفيف معاناتهم، التركيز على المناطق المهمشة المسماة ج، و القدس الشرقية و البلدة القديمة بالخليل وذلك من خلال :هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،الهيئة العامة الشؤون المدنية، وزارة شؤون القدس،وزارة العمل،وزارة العدل،ديوان الفتوى والتشريع،هيئة شؤون الاسرى و المحررين،وزارة المالية ،وزارة الأشغال العامة والإسكان ( اعادة اعمار غزة )،وزارة الحكم المحلي،وزارة الاقتصا د الوطني،وزارة الصحة،مجال النقل والمواصلات و غيرهم.

المحور التاسع: الإنجازات في مجال العلاقات الدبلوماسية والدولية والعربية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

المحور العاشر: الإنجازات في مجال الإصلاح والتطوير )الإداري، والمالي، والقانوني، والفني

هناك توجهات ايجابية للحكومة عبر وضع خطة لدعم المنتج المحلي و التوجه للدول العربية من اجل تنويع الصادرات و توقيع اتفاقيات مع العراق و الاردن و مصر، ايضا خطت الحكومة سطورها فيما يتعلق بتعزيز الاستقلال الاقتصادي ومواجهة الازمات المالية من خلال سياسات التقشف و تعميق العلاقات مع الدول الاخرى ، وجب هنا التنويه انه و حسب ما هو معروف فأن الدول المتقدمة لا يمكن الحكم فيها على الواقع الاقتصادي لاي ادارة جديدة قبل عام او عامين ، لذلك هذه المؤشرات و السياسات في تقرر الاداء الحكومي للحكومة هي جزؤ منها عبارة عن نوايا ستأخذ وقت طويل للتطبيق.

مما سبق نخلص الى القول بأننا نحن كشعب فلسطيني نقتنع بوجود الانجازات على ارض الواقع و لربما لا تعني لنا الارقام كثيرا و معظمنا فقد الثقة بوسائل الاعلام المختلفة و لكن هناك وثائق تعكس الشفافية و الوضوح بالاداء الحكومي برغم كل العثرات او حتى الاخفاقات، ولكن لا بد ان نعلم اننا تحت احتلال بغيض ومقيت ومعيق ، ولا بد بان من الاشارة ان "اسرائيل" حاولت وما زالت تحاول افشال الحكومة بكل ما اوتيت من قوة ، وان اي انجاز مهما كان بسيطا وجب علينا ان نتكيء على ريحه الصلب دون ان نتمايل ويعتبر نصرا وجب علينا ان نشيد به ونتغنى فيه وان نأخذ حلاوة هذا بمرارة تلك حتى نستطيع ان نستمر،سيسجل التاريخ لنا شعب فلسطيني جبار سطرنا اساطير بالدفاع عن قلاعنا في ظل السياسات اللئيمة و الرعناء ومن هم عبدة البارود و الدماء.