فيديو | إصابات بالغاز وإغلاق متاجر خلال المواجهات المتواصلة وسط الخليل

وطن: أصيب مساء اليوم الأحد، العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المتواصلة التي كانت قد اندلعت صباحا وسط مدينة الخليل، بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح، الذي جرى علاجه ميدانيا.

وأصابت قوات الاحتلال الاسرائيلي، العشرات بحالات اختناق جراء اغراقها منطقة المركز التجاري لمدينة الخليل "باب الزاوية" بالغاز السام وقنابل الصوت في مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة، بينما اطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز نحو المتظاهرين.

وأجبر جنود الاحتلال أصحاب عدد من المتاجر على اغلاقها، فيما أغلق آخرون متاجرهم جراء كثافة الغاز السام، وذلك في منطقة "باب الزاوية" وشارعي واد التفاح القديم والجديد، وشارع بئر السبع، حتى محطة المركبات المركزية.