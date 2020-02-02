مظاهرة حاشدة في برشلونة رفضا لـ"صفقة القرن"

وطن: تظاهر أبناء الجاليات العربية ونشطاء السلام وممثلي أحزاب سياسية ونقابات عمال ومنظمات غير حكومية إسبانية، ومناصرون للسلام، اليوم الأحد، بساحة سانت جوما ببرشلونة، تنديدا بـ"صفقة القرن" الأمريكية ورفضا لها.

وأعربت الأحزاب في كلمات ألقتها أمام المظاهرة التي نظمها البيت الفلسطيني وجمعية الجالية، عن رفضها لهذه الصفقة، وقالو: إن الصفقة ما هي إلا تصفية لما تبقي من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن إعلان الرئيس الأمريكي ترمب، ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عنها ينم عن استهتارهم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة "بصفقة القرن"، بمقاطعة إسرائيل سياسياً وإقتصادياً حتى تمتثل لإرادة المجتمع الدولي والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة .

(وفا)