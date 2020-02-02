الإعلام العبري: البالونات الحارقة تتواصل نحو مستوطنات "غلاف غزة"

وطن: واصل الشبان إطلاق البالونات الحارقة المفخخة من قطاع غزة على تجمعات استيطانية إسرائيلية تقع في نطاق ما يسمى بـ"غلاف غزة"، المتاخم للسياج الفاصل شرق القطاع.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أن الأيام الأربعة الأخيرة شهدت استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة بكثافة من القطاع المحاصر، حيث شهد اليوم سقوط 21 حزمة بالونات على أقل تقدير، في المناطق المحيطة للقطاع.

وفي الوقت الذي يقول فيه مطلقو هذه البالونات، أن إطلاقها يأتي بشكل فردي، وبدون قرار من الفصائل، يرى مراقبون غير ذلك، حيث يؤكدون أن هذه الأدوات القتالية، تحمل معها رسائل سياسية تبعث بها فصائل المقاومة، إلى دولة الاحتلال والوسطاء، تحثهم فيها على سرعة إنجاز تفاهمات التهدئة ورفع أو تخفيف الحصار عن القطاع.

وتوقفت البالونات التي كانت توصف بإحدى "الأدوات الخشنة" المرافقة لمسيرات العودة، مع تقدم مفاوضات التهدئة بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية، بواسطة مصرية وأممية وقطرية، ليتم استئناف إطلاقها بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة ترامب تحتفظ دولة الاحتلال بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية، فيما تبقي على التجمعات الاستيطانية.

(عرب 48)