مسيرة غضب في ريف دمشق رفضا لـ"صفقة القرن"

وطن: بحضور المهندس مصطفى الهرش عضو المكتب السياسي وسكرتير الساحة السورية، واعضاء قيادة الساحة السورية، نظم حزب الشعب في مخيم اليرموك مسيرة غضب واحتجاج على إعلان صفقة نتنياهو- ترامب المتعارف عليها بصفقة القرن، حيث قام المحتجون برسم خريطة فلسطين التاريخية واحرقوا علمي دولة الاحتلال وامريكا وعبارة صفقة القرن ، تعبيراً عن رفض الصفقة ودعماً لجهود الوحدة الوطنية .

جاء ذلك بعد انتهاء اعمال مؤتمر منظمة الحزب في مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم وببيلا وانتخاب اعضاء مؤتمر الحزب العام وسط أجواء ديمقراطية .

وببداية المؤتمر هنأ الهرش الرفاق بمناسبة حلول الذكرى الـ38 لاعادة التأسيس التي تعتبر تحدياً هاماً لانها تتزامن مع المؤتمر العام الخامس للحزب في ظل ظروف سياسية راهنة، حيث وضع اعضاء المؤتمر بمجمل تبعياته وتاريخه وسبل المواجهة للصفقة المشؤومة.

كما وقدم شرحا عن اهمية عقد المؤتمرات ووضع الرفاق في اجواء التحضيرات لعقد المؤتمر العام الخامس ، وخلال المؤتمر ناقش الرفاق التقرير السياسي والملاحق وجميع الوثائق المعدة للمؤتمر.