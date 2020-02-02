المالكي يصل جدة للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

رام الله- وطن: وصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس المحتلة، عقب إعلان الإدارة الأميركية عن ما يسمى "صفقة القرن" في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني المنصرم.

وقد دعت دولة فلسطين إلى الجلسة الاستثنائية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسيلقي المالكي كلمة دولة فلسطين غدا.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين لحشد جهد دولي للتصدي للمشروع الأميركي-الإسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، إنه سيتم اعتماد قرار من قبل المنظمة شبيها بالقرار الذي اعتمد على مستوى الجامعة العربية، يؤكد موقف منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء من رفض ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية.