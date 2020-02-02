البطريرك الراعي: "صفقة القرن" صفعة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

رام الله- وطن: وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترمب، بـ"صفعة" للقضية الفلسطينية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخذة تباعا منذ سنة 1948.

وقال البطريرك الراعي في قداس اليوم الأحد: إن أمين عام الأمم المتحدة أكد تمسك الأمانة العامة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن الدولتين، ومساندتها للفلسطينيين في حل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والاتفاق المتبادل، لإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وطمأنينة، معبراً عن أمله في أن تبادر الأسرة الدولية إلى هذا الإقرار منعا لنزاع جديد يزيد من الدمار وسفك الدماء، محذراً أن لبنان لن يسلم من نتائجه كالعادة.