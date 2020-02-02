صور | رئيسة مجلس طلبة خضوري طولكرم تغلق باب المجلس بالكوفية "حتى وقف التحريض ضدها"

وطن: أغلقت رئيسة اتحاد مجلس طلبة جامعة خضوري طولكرم شيراز بزور، باب مجلس الطلبة في الجامعة بالكوفية الفلسطينية احتجاجا على التمييز والهجمة التي واجهتها من قبل بعض قيادات الشبيبة في الجامعة، وتعيين أحد قيادات الشبيبة بدل منها لرئاسة المجلس بطريقة غير قانونية وفق قولها.

وقالت بزور لـوطن، إنها أغلق باب المجلس بعد الهجمة والتحريض المبني على أساس النوع الاجتماعي، الذي تعرضت له من قبل بعض قيادات الشبيبة التي أنتمي إليها في الجامعة.

وأضافت أنها تفاجأت اليوم باستلام أحد قيادات الشبيبة رئاسة المجلس بدلا منها، ودون علمها، حيث تم ذلك بطريقة غير قانونية ولم يتم تعيينه بناء على التسلسل والقنوات التنظيمية الصحيحة، وفق قولها.

وأوضحت بزور أن إغلاق باب المجلس تم لحرصها على عدم تتطور الوضع، وحفاظاً على السلم الأهلي داخل الجامعة.

وأكدت أن باب المجلس سيبقى مغلقاً لحين حل الإشكالية ووقف التحريض ضدها ومحاسبة المتسببين فيها، وفق القنوات التنظيمية الصحيحة.

وأشارت بزور إلى أن الاطر الطلابية الاخرى ساندتها، لاعتبار أن الحملة التي شنت ضدها لم تكن على اساس تقصير أو خلاف داخلي، وإنما على اساس التمييز المبني على النوع الاجتماعي. مؤكدة أنها تحدت كل الصعاب وقامت بعملها كرئيسة مجلس طلبة على أكمل وجه.