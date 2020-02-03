خالد بطراوي يكتب لوطن: الطوشة ليست في الحارة الثانية

وطن: في حوار مع زميلي المتنور المهندس حسين ربايعة تتعلق بما يسمى "صفقة القرن" والواقع العربي، ذكر لي أنه يتوجب على الشعوب العربية وكذلك الأنظمة أن تدرك أن " الطوشة ليست في الحارة الثانية".

وطال بنا الحوار وزبدته أن الجماهير العربية لديها من الزخم المستمر الذي لا ينضب حيث أنها تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية القومية، رغم بعض الأصوات الشاذه هنا وهناك التي تتهافت لإنشاء علاقات مع الكيان الاحتلالي بل وتتفاخر بذلك وتنصب نفسها متحدثة جزافا بإسم أهل البلد الذي تنتمي إليه.

على إمتداد الصراع العربي الإسرائيلي شكلّ الشعب الفلسطيني رأس حربة لهذا الصراع، وذلك لحقيقة أن الصراع يجري على أرضه، ولو كان الصراع العربي الإسرائيلي مثلا على الأرض القطرية أو العراقية لشكل هذا الصراع أيضا القضية المركزية. إذا فالشعب العربي الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس حمل أمانه إضافية تتجسد في أن يكون في الصف المتقدم الأول في الصراع مع هذا الكيان الإحتلالي الصهيوني التوسعي الإستعماري الذي لا يسعى فقط الى السيطرة على الأرض الفلسطينية بل وتحقيق مقولة " من النيل الى الفرات".

إن جلّ ما تمكن الشعب العربي الفلسطيني من تحقيقه في نضاله المشرف حتى الان، ليس في تحرير شبر واحد من الأرض وإنما في وقف هذا الزحف الصهيوني " من النيل الى الفرات" وفي حصر الكيان الصهيوني " خلف جدار الفصل العنصري" وهذا ما ينبغي أن يتفكر به العالم العربي، أي أن الشعب العربي الفلسطيني واجه الطوشة في حارته ( فلسطين) كي لا تمتد الى الحارات الأخرى ( الدول العربية).

يعتمد الكيان الصهيوني على أستراتيجية " النفس الطويل" فهو لا يسعى مطلقا إلى تحقيق قفزات سريعة في التاريخ بل يعتمد أيما إعتماد على عامل الزمن. وهو يدرك تمام الإدراك أن العمل على "تدجين" الشعوب العربية يتأتى من خلال مجموعة من الحقائق أولها إختزال حلم كل عائلة عربية فقط وفقط في إطار العائلة بالإهتمام فقط بتربية وتعليم الأبناء وسلامتهم البدنية والنفسية وتحسين وضعهم الإقتصادي، وثانيا ولأجل حصر المواطن العربي في أحلامه الخاصة إغراقه بالديون والقروض بحيث ينهض في الصباح ويعمل حتى المساء فقط وفقط لتأمين سداد قرضه الشهري بعد أن تم إغراقه بالكماليات، فلا يفكر بعدها المواطن العربي بالهم العام في بلده، فما بالكم بعدها أن يفكر في القضية الكبرى المتعلقة بالصراع العربي مع الإحتلال الصهيوني.

الطوشة ليست في الحارة الأخرى ... نعم ... حتى وإن كانت في الحارة الأخرى، فإنها تقترب منا .. الى حارتنا ... بدأت باكذوبة " الربيع العربي" وإستبدال الحرس القديم للإمبريالية بالحرس الجديد، وإنتقلت الطوشة الى صراعات داخلية دموية في العراق الشقيق وليبيا بحيث إستسلمتا الى "البسطار الإمبريالي" كأنظمة لكن شعوبها تسعى الى الإنعتاق من ذلك كله. وتحاول أمريكا وحلفائها إجهاض الشعلة اليمنية بعد أن فشلت في إخضاع سوريا، وتسعى الان الى التمترس حول القيادات الطائفية في ابنان للحفاظ عليها رغم أن الظروف الداخلية في لبنان ليست مواتية بعد لإحداث تغيير جذري على دستور البلاد الطائفي.

الطوشة ليست في الحارة الأخرى، فإن دفع هذا البلد حصته للأمريكان من الأموال الطائلة بما يفوق دعم الشعب الفلسطيني على إمتداد سنوات القضية، فسوف تدفع دول الجوار "الجزية" للأمريكان، مع إستمرار نهب مقدرات هذا البلد العربي أو ذاك. ستنتقل الطوشة وتتوسع لتشمل البلاد العربية. سيتم اللعب على الوتر الطائفي والديني والمذهبي وبتصعيد أكثر مما مضى. وكما تقول الكاتبة عبله عبد الرحمن فلا يستقيم هنا ولن تكون مقولة " إنج سعد ... فقد هلك سعيد " أو بالقول " اللهم إلا نفسي" ... فالطوفان سيغرق الجميع.

نحن الأن أيها الأحبة نعيش تلك المرحلة التي قال عنها صلوات الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يستنصر الى المسلمين فأجاب " كان الرجل فيمن قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".

إننا الأن في مرحلة الخوف ليس فقط من الذئب على أغنامنا، فقد إستولى هذا الذئب " الإمبريالية وزبانيتها" على أغنامنا بل وحليبها ولبنها واجبانها، وبتنا نخشى الذهاب " الى الحارة الأخرى فالطوشة هناك" .. والطوشة تتوسع وتنتقل الى الحارة المجاورة لحارتنا وسوف تنتقل لنا من دون أدنى شك، فالتمسك بالدين يستدعي ليس فقط الدعاء بل العمل، وأي عمل، ليس المندفع الثوري المغامر، بل طويل الأمد المستند الى أوسع قاعدة جماهيرية وشعبية عربية ولتستمر فلسطين في تشكيل رأس حربة لهذا الصراع مع الكيان الصهيوني وبؤرة ثورية في وجه الإمبريالية.

إن الجماهير العربية في هذا البلد العربي أو ذاك التي تخرج بالمليونيات رافضة لصفقة القرن هي التي يتوجب علينا أن نتواصل معها ومع قواها الطليعية بحيث نرسي أسس من العلاقات الكفاحية المتينة بين المنظمات الشعبية الفلسطينية ونظيرها في العالم العربي تحت عناوين واضحة تناهض التطبيع مع الكيان الإحتلالي وتسعى للتحرر والإنعتاق من التبعية وتنبذ المذهبية والطائفية.

الطوشة ليست في حارتنا .. الطوشة في الحارة الثانية ... صدقت يا زميلي المهندس حسين ربايعة .. الطوشة تقترب من حارتنا ... إنها على أبواب حارتنا ... لا يجدي معها التغني بمسلسل باب الحارة .. فمعظم شخصيات هذا المسلسل "المهزلة" فرّت في المواجهة الحقيقة إبان الأزمة السورية.