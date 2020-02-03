مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب

وطن: أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الاثنين، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان ان أربعة من الجنود قتلوا وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف من الجيش السوري على محيط منطقة سراقب التي يسيطر عليها المسلحون ، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد ودمر عددا من الأهداف.

وذكر البيان أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا.

ودان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الهجوم في بيان له، قائلا إن تركيا ردت ردا مناسبا على الهجوم الذي ينتهك اتفاق مناطق خفض التصعيد.

يأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، حيث استعادت السيطرة مساء الأحد، على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، عقب معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة و"هيئة تحرير الشام"، لتصبح على بعد أقل من 4 كيلومترات عن مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين "M5" و"M4".