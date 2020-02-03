الاحتلال يعتقل الشابين عمرو ومحمد جرار من جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من قرية الهاشمية غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الهاشمية واعتقلت الأسير المحرر عمرو نايف جرار، ومحمد وليد جرار، بعد ان داهمت منزليهما.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في عدة مناطق في جنين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها على شارع جنين- نابلس، ومفترق عرابة ويعبد، وشارع جنين الناصرة، ما أدى الى إعاقة تحرك المواطنين.